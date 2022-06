Andrea San Martín incursionará en el negocio de Sebastián: “Yo sé a lo que se dedica”

Luego de la histerectomía que sufrió, Andrea San Martín anunció que empezará a estudiar para dedicarse al negocio de Sebastián Lizarzaburu. “Voy a estudiar un poquito más. Antes de que me pase todo esto fui a una de las reuniones de Sebastián para poder escuchar. Yo sé a lo que se dedica, pero dentro de la empresa a la que él se dedica está el área de e-commerce, que es más o menos a lo que yo me dedico”, dijo. Agregó: “Es como una universidad para aprender y hacer las cosas más profesional (...) Ese lado del e-commerce me interesó muchísimo. Estoy aprovechando para perfeccionar esta área. Yo estoy en el equipo de Sebastián, obviamente”. Video: Instagram.