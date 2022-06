Como era de esperar, Magaly Medina se refirió a la final del Miss Perú 2022, donde se coronó a Alessia Rovegno. Sin embargo, ante sus ojos, no pasó desapercibido el vestido que lució Jessica Newton en esta ceremonia. Fiel a su estilo, la conductora aseguró que “se ha perdido el glamour” en este certamen, pues no le gustó el look que llevó la organizadora del evento: “Supongo que dijo es ‘Esto es guerra’, entonces me pongo el pareo de la playa. La Newton estaba con el pareo. Ese vestido que se puso Johanna San Miguel tampoco le fue muy bien. Creo que todo fue elegido muy tarde, a la muy loca”, expresó. Video: ATV