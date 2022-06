Magaly Medina volvió a mandarle un ‘bomba’ a Jessica Newton, tras la coronación de Alessia Rovegno en el Miss Perú 2022. “Ella quiso que Alessia Rovegno se ciñera con la corona. Debe estar celebrando. Ahora, que choteen a mis reporteros… estamos acostumbrados. (…) Lo que más me ha emocionado es el saludo de la ‘master daster’ de las reinas. Ayer la he destrozado. Por dentro, me deseará todos los males del mundo. Como yo no soy hipócrita, no te mando un beso y apuñalo a la vez. Retírame no más el beso”, comentó entre risas. Video: ATV.