Desconcertada. Así se evidenció Janick Maceta al ser consultada sobre el controversial comentario que emitió Julia Gama, ex Miss Brasil 2020, cuando ambas se encontraban participando en el Miss Universo 2020. La modelo brasileña mencionó que Janick tenía un carácter difícil de tratar y no había sido muy amable con ella y sus demás compañeras. Al respecto, la respuesta de la productora de sonido a “+ Espectáculos” fue la siguiente: “ Sí, me dejó un poco desentendida, pero yo no tomo nada personal, sé que ella está en un reality de competencia y salió el tema. Tú sabes cómo funcionan las cosas ”. Además, la ex reina de belleza descartó haber tenido una rencilla con las demás aspirantes al Miss Perú y aseguró que, a la fecha, mantiene contacto con varias de ellas. VIDEO: + Espectáculos