Alessia Rovegno habló por primera vez ante los medios después de haberse convertido en la ganadora del Miss Perú 2022 el 14 de junio. En una entrevista para “América espectáculos”, la hija de Bárbara Cayo señaló que se esforzó al máximo para poder llevarse la corona de Miss Perú Universo. “He salido totalmente de mi zona de confort, he intentado algo nuevo y realmente la experiencia ha sido alucinante, me he divertido, ha sido un reto. Normalmente uno no muestra sus debilidades. Por primera vez he intentado algo nuevo y veo que el esfuerzo trae sus recompensas ”, manifestó. Asimismo, agradeció a su novio Hugo García por haber estado siempre a su lado brindándole su apoyo incondicional a lo largo de su participación en el certamen de belleza organizado por Jessica Newton. Video: América TV