Pese a que no quiso declarar para las cámaras de “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre resaltaron que Alessia Rovegno siempre ha sido amable con sus reporteros. En medio de la plática, no dejaron de lado la participación de la joven en el Miss Perú 2022, el cual se llevará a cabo la tarde del 14 de junio. Siguiendo esta línea, señalaron que su carrera como cantante irá ascendiendo poco a poco, caso contrario al de candidata a reina de belleza, pues no consideran que tenga los conocimientos necesarios para ser la próxima representante peruana. “Ella me sigue pareciendo la más linda de todas las que se han presentado para el certamen, estamos hablando de un certamen de belleza (...) no es la más lista, pero si la más bella ”, detalló el popular ‘Peluchín’. Video: Willax TV