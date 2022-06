Al parecer, el ‘Chorri’ Palacios no habría dicho con respecto a Ruth Medina, la joven con la que protagonizó polémico beso. De acuerdo a lo que la bailarina le dijo a Magaly Medina, ellos ya se conocían desde mucho antes, pero que ella no buscaba formalizar una relación con el exfutbolista. Además, contó cómo la trataba el deportista retirado. “De cariño me decía ‘lindura, corazón’. Es supercaballero pero muy mentiroso. No, yo no sabía (que tenía esposa), yo me entero después. Esa vez que estuvimos cenando y tomando, fuimos al mejor hotel de Chiclayo. Me llevó, me quiso impresionar, pasó lo que pasó; y, a los dos días, me pagó el pasaje de regreso. Luego, yo me entero de que él tiene mujer, y me molesto con él, le dejo de hablar... Me hacía regalos, pagaba todo”, comentó. Video: ATV