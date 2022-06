Felicia Castrillón, mamá de Luis Advíncula, se pronunció sobre la ‘renuncia’ de su hijo luego de la derrota de Perú ante Australia en el repechaje del Mundial Qatar 2022. La progenitora del futbolista se sorprendió al enterarse de que su heredero había publicado un comunicado en el que anunciaba el fin de su presencia en la selección peruana. Contó cómo fue la reacción de él y mencionó que, por el momento, no desea hablar con nadie. “No, no, no. Yo creo que ahora está deprimido, con cólera, no quiere hablar, le he escrito y no me ha respondido”, expresó. Video: América TV