Ethel Pozo se mostró apenada por la derrota peruana en Qatar, pero explicó que no tendría por qué salir llorando frente a cámaras. Asimismo, al ver el meme de la vez que derramó lágrimas cuando se enteró de la separación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la conductora envió un contundente mensaje a sus detractores para poner fin a las burlas sobre su persona. “ Cada vez que pasa algo sale ‘Ethel estará mañana llorando’ , la otra vez no quiero recordar que pasó con el tema de las pichangas (el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal) y dijeron ‘Ethel llora’. No pues... Yo cada vez que he llorado en este programa es genuino porque algo me da pena o es una desgracia, ¿Qué quieren, que actúe?”, aseveró. Video: América TV