Mamá de Miguel Araujo y su insólito mensaje a los australianos antes del repechaje en Qatar

A tan solo minutos de llevarse a cabo el repechaje Perú vs. Australia por el Mundial Qatar 2022, las madres de Miguel Araujo y Yoshimar Yotún alentaron a la selección peruana con emotivas palabras. Asimismo, la progenitora de este último se animó a mandar un insólito mensaje para responder a los australianos que no creen posible un triunfo de la Blanquirroja. “Los chicos saben jugar, ellos no se llevan de comentarios, así que les darán bastante chocolate (...)”, comentó Doña Marilú Blanco, quien contó que disfrutará del partido desde la comodidad de su hogar. Cabe precisar que diversos famosos viajaron hasta tierras qataríes para gozar en vivo de la competencia futbolística que definirá el pase de Perú al Mundial. Video: Mary Luz Aranda/ URPI-LR