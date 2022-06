Jazmín Pinedo le apuesta a Jefferson Farfán una cena si Perú va a Qatar 2022: “No nos vayan a ampayar”

Jazmín Pinedo conversó con el futbolista Jefferson Farfán en la previa al repechaje Perú vs. Australia. La popular ‘Chinita’ reveló que le costó poder concretar la entrevista y tildó a la ‘Foquita’ de una persona “muy ocupada”. Luego, la conductora lo retó a una apuesta: el que logre adivinar los goles que meterá Perú le deberá una cena al otro. “Que me cocines un plato rico, o sea, yo voy a terminar envenenada (risas). ¿ Cómo conquistas a una chica si no sabes cocinar?. Si es 2 a 1, tú me invitas a cenar a mí”, sentenció Jazmín. Por su parte, Farfán agregó: “No nos vayan a ampayar”. Video: América TV