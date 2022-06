Melissa Klug sorprendió a todos con esta respuesta: “Tengo 250 pares de zapatos”

Melissa Klug no deja de sorprender a todos sus seguidores. En esta oportunidad, la ‘Chalaca’ señaló que le gusta darse sus gustitos al momento de comprarse zapatos, carteras y ropa. Es más, en otras entrevistas mencionó que le fascinaba ir a centros comerciales de Estados Unidos y Europa. El momento que dejó asombrado a Edson Dávila ‘Giselo’ fue cuando reveló la cantidad de zapatos que tiene. “ Carteras tengo como 40, entre bolsos y ‘carry on’ (maletas). Zapatos, como más de 250 pares, entre sandalias, botas, ‘stiletto’ y zapatillas. Cuando me he dado mis gustos, lo he hecho bien (risas) ”, manifestó. Video: YouTube