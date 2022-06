Magaly Medina no se perdió ningún detalle del repechaje entre Perú vs. Australia, en el que la Blanquirroja no obtuvo su pase al mundial 2022. A pesar de que en una de las ediciones de su programa aseguró que estaba preparada para viajar a Qatar y presenciar el encuentro deportivo, la conductora se lució junto a su esposo, Alfredo Zambrano, y unos amigos en un restaurante de Lima este lunes 13 de junio. Mediante su cuenta de Instagram, la popular ‘Urraca’ compartió un video. “Con familia y amigos viendo el partido”, escribió sobre las imágenes. Video: Instagram.