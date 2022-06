Gigi lamenta derrota contra Australia: “Por eso cambiaron de arquero, nos han estudiado bien”

“Amor y fuego” inició este lunes 13 de junio con una jornada diferente. Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron desanimados en cámaras tras la derrota de la selección peruana ante Australia, en un partido que valió nuestro pase al Mundial Qatar 2022. Ambos presentadores se vistieron de los colores de la Blanquirroja para celebrar la esperada victoria peruana; no obstante, las cosas no resultaron de esa manera. “Aquí estamos, en tu pantalla, pasando lo mismo que todo el Perú. Mirando aquí el partido, los penales. Desde que ese flaco entró me dio mala impresión”, dijo ‘Peluchín’ en un inicio. Tras ello, Gigi se sumó: “ Por eso cambiaron de arquero, ya nos habían estudiado, nos han estudiado bien los australianos, han marcado, no han dejado nada. Estoy triste, ¿qué quieren que les diga? Estoy triste”. VIDEO: Amor y fuego