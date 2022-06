Christian Yaipén protagonizó un emotivo momento al encontrar en el programa de Latina “Yo soy” a un imitador suyo, quien sorprendió al tener un gran parecido físico con el artista. Durante la última gala del concurso, el vocalista del Grupo 5 estuvo como jurado. Tras la presentación del concursante Anthony, que entonó el tema “El ritmo de mi corazón”, el intérprete se dio unos segundos para halagar su talento. “Es un verdadero honor para mí (que me imiten). Has puesto a bailar a todos. Yo no vi (errores), solo felicidad”, comentó Yaipén. Seguidamente, se subió al escenario, se acercó al competidor y le brindó un abrazo que duró varios segundos. El imitador no pudo evitar quebrarse y dejar caer lágrimas en su rostro. VIDEO: Latina