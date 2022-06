Jonathan Maicelo no se quedó callado y aseguró que hay un amplio favoritismo por el fútbol cuando se trata de apoyar al deporte peruano. El boxeador se mostró indignado al hacer una comparación de las preferencias que existe hacia quienes se dedican al balompié y no a otras disciplinas como el boxeo, el vóley, básquetbol, etc. “A la selección peruana la mandan en avión, en primera clase. A mí me mandaban en bus, ‘compare’. Me dolía el c... ¿Oíste?... En este país si por lo menos el 1% que dieran al fútbol va para otra disciplina, créanme que seríamos campeones del mundo. Con poco apoyo hemos hecho grandes cosas”, expresó el deportista. Video: YouTube / Poncepodcast