Melissa Klug reveló que hasta el momento no ha tenido una conversación seria y extensa con Youna, el padre de su nieta Xianna. Es más, afirmó que no lo considera parte de su familia y que debería haber unas disculpas de por medio. “Tendría que haber una conversación, un perdón, bueno, perdón no, porque eso se le pide a Dios, unas disculpas... Un montón de cosas para conversar. Yo sé la clase de hija que tengo, sé quién es. Han habido muchas cosas ahí, él no ha entrado bien a mi familia. Ella ha hecho su familia, pero él no ha entrado a mi familia” , indicó, con un tono serio, la ‘Blanca de Chucuito’. Video: YouTube.