Ex Miss Brasil critica actitud de Janick Maceta en concurso: “Tenía un carácter muy difícil”

Janick Maceta vuelve a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez por un polémico comentario que emitió una excompañera del Miss Universo 2020. Se trata de Julia Gama, ganadora de un Miss Brasil, quien habló de su participación en dicha pasarela, en la cual pudo conocer a la querida Janick. “Queríamos que ganara una latina”, dijo al inicio, para después mencionar a los países de Latinoamérica que quedaron seleccionados. “República Dominicana, México, Brasil, Perú, India…”, agregó. Ante eso, Laura Bozzo le preguntó por la representante nacional. “Tenía un carácter muy difícil, de verdad que sí. Era la única difícil de tratar, no fue muy nice con nosotras (…). Fue la única con la que no hice amistad. Con todas las otras me llevé súper bien. La peruana no estaba muy nice, ese año”, expresó. Video: TikTok.