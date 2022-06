‘Doña Peta’ molesta con Andrés Hurtado por preguntas sobre Alondra García Miró

Andrés Hurtado recibió a ‘Doña Peta’ como invitada a su programa del 11 de junio. Durante la conversación sobre su proyecto de ayuda social Vidawasi, la madre de Paolo Guerrero recordó al conductor de “Sábado con Andrés” cuando visitaba el estadio de Alianza Lima. “En ese tiempo no eras artista y acudías con tu hijita”, señaló. “Con Josetty”, confirmó el presentador. “Y con tu señora ¿no?”, agregó Petronila Gonzales en alusión a Marilú Montiel. “No me preguntes por mi exesposa, porque yo te voy a preguntar por Alondra García Miró”, respondió ‘Chibolín’. “Te he dicho que de esas cosas no hablo”, respondió seria la entrevistada. Video: Panamericana