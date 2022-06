Andrés Hurtado reveló este 11 de junio en su programa de televisión que estuvo internado casi dos días en una clínica por complicaciones en su salud. Contó que, por dicho motivo, no pudo responder algunos mensajes de sus conocidos. “Nunca nadie sabe lo de nadie, todos o aquellos que me llaman y no puedo comunicarme, simplemente cuando está apagado mi teléfono no les hablo, es que estoy muriendo tranquilo”, dijo el presentador. “Estaba poniéndome 40 inyecciones para poder estar bien de la garganta y tener un buen programa”, agregó. Video: Panamericana TV.