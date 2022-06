Periodista peruana recibe curiosa propuesta en Qatar: “Me están invitando a Arabia Saudita”

¡Representando a Perú! La periodista de América TV y Canal N Romina Vega hizo un enlace en vivo desde Qatar previo al partido que jugará nuestra selección contra Australia por un cupo en el mundial de Qatar 2022. La reportera se animó a entrevistar a un grupo de hombres, dentro del cual dos árabes no dejaron pasar la oportunidad para invitarla a visitar su país: “Me están invitando a Arabia Saudita, a la capital, porque esta es la temporada. Yo creo que los muchachos no se van a molestar en América si de aquí me paso en un vuelito”. Video: América TV.