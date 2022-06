Noel Schajris envió un emotivo mensaje para alentar a la selección peruana días antes de que se lleve a cabo el repechaje para el Mundial Qatar 2022, en el que se enfrentarán Perú y Australia. “Este 13 de junio no tengo la menor duda de que vamos a llevar ese ceviche a Qatar. Perú va a estar en Qatar, no tengo la menor duda; los muchachos y todo el grupo técnico con el team de Gareca, todos se lo merecen, están haciendo un trabajo maravilloso, y Qatar no sería lo mismo sin Perú, sin este país tan bello que he aprendido a amar tanto a través de los años. ¡Vamos, Perú!”, expresó el cantante argentino y nuevo entrenador de “La voz Perú”. Video: Kandavu Entertainment