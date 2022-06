Melissa Paredes vive plenamente y se luce más que feliz en todos los eventos a los que asiste como modelo e influencer. En una reciente aparición pública, la exconductora estuvo respondiendo todas las preguntas de la prensa y se animó a hablar del último retoque estético al que se sometió. “Ustedes saben que me encantan los retoquitos” , dijo entre risas a los reporteros. Asimismo, le consultaron qué opinaba Anthony Aranda sobre este nuevo aumento en sus labios, a lo que ella contestó que es libre de decidir sobre su cuerpo. “Él (Anthony Aranda) no tiene que decidir, yo decido por mi cuerpo, por mi vida . Yo sé lo que hago, lo que no hago”, agregó. Video: América TV