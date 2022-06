Melissa Paredes dice que no tiene planeado tener hijos con Anthony Aranda

Melissa Paredes reveló en una entrevista para “América Espectáculos” que actualmente no tiene pensado tener hijos con el ‘activador’. “No, mi hija no lo entendería sinceramente, yo prefiero esperar bastante tiempo para eso, que mi hija esté estable emocionalmente. Y con ayuda psicológica, que alguien me diga ‘ahora sí puedes’”, aseguró la expareja de Rodrigo Cuba a la reportera. En ese sentido, indicó que se está cuidando con métodos anticonceptivos. “Hay muchos métodos para cuidarme y lo hago”, resaltó.