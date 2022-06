¡No se quedó callado! Sergio Delgado, más conocido como el DJ que se alejó de Magaly Medina por no saber ‘valorar su trabajo’, habló con el programa de Karla Tarazona y ‘Metiche’. En esta oportunidad, el joven músico se animó a mandar un mensaje a todos los interesados en participar en el programa de la conductora de espectáculos: “Yo tengo muchos amigos y amigas que me han apoyado, hasta quieren hacer un colectivo de no entrar al canal. Siempre va a haber gente que se muera por ir a televisión porque no saben cómo es trabajar en televisión. Pero el día que entren y se topen con la realidad, estoy seguro de que muy poca gente va a querer trabajar en ese programa”. Video: Panamericana TV.