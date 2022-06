Karla Tarazona no pudo ocultar su fastidio al dar a conocer que Leonard León no quiso firmar el permiso para que sus dos menores hijos viajen con ella y Rafael Fernández a Estados Unidos. Asimismo, en medio de la conversación con Magaly Medina, la conductora de “D’Mañana” reveló además que el cantante de cumbia está intentando lograr una reducción en la pensión de alimentos para así poder enviar solamente un monto de S/ 250 para cada menor. “Él me ha hecho una demanda por alimentos porque quiere pasar S/ 250 por cada niño”, aseveró. “... Lo que más me duele es que no solo les trunca el viaje a dos niños, sino a tres”, añadió la presentadora al detallar que a diferencia de León, Christian Domínguez si firmó la autorización para su hijo menor. Video: ATV