Facundo González confunde a Renzo Schuller y lo llama “Piero” en vivo

Durante un segmento de preguntas, Facundo González confundió irónicamente a Renzo Schuller: “Por favor, Piero, no me faltes el respeto”. Ante el error cometido, en la producción de “Esto es guerra” sonaron las ‘metralletas’ en el programa, y Johanna San Miguel exclamó: “Uy, te acaba de decir Piero. No. Esto va a ser un meme en las páginas sí o sí”. Después, el ‘combatiente’ se disculpó con el conductor. Video: América TV.