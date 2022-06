Dalia Durán quiere cerrar su capítulo junto a John Kelvin, quien fue sentenciado a 21 años de cárcel por haberla agredido física y sexualmente. La modelo se presentó en “Magaly TV, la firme” para dar su perspectiva sobre el tema por primera vez en televisión. “Este proceso ha sido muy doloroso. Él ha cometido un delito, yo no estoy apañando ni nada. Se lo merece” , inició así sus mensajes. Más adelante, aclaró que no se opone a la sentencia en contra de su ex pareja, por más que en un principio reaccionó sorprendida al escuchar los años que pasaría encerrado. Video: ATV.