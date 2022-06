El participante Ramsés André Mayuri Cajo impactó al jurado con su voz. “Me ha gustado cómo cantas”, expresó Ricardo Morán, quien no dudó en darle su voto.

¡Sorprendió! En la edición del miércoles 8 de junio se presentó en “Yo soy” Ramsés André Mayuri Cajo, quien llegó desde la ciudad de Pisco para probar suerte en el casting del programa, sin imaginar que lograría quedarse como imitador de Josimar. El participante deleitó con el tema “Como mirarte”, una de las canciones más conocidas del salsero, y con la que conquistó al jurado del reality. Tras su performance, Ricardo Morán, Maricarmen Marín y Jorge Henderson quedaron impactados con la voz del concursante y no dudaron en darle su voto para que ingrese a la competencia. “A mí me ha gustado cómo cantas, creo que cantas muy bien. La voz no está idéntica, pero creo que con el nivel de canto que tienes se puede sacar. Yo digo que mi voto es positivo”, expresó el reconocido productor de TV. Video: Latina