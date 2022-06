Rebeca Escribens sobre Nicola Porcella: “No sé qué está haciendo por la vida”

Nicola Porcella está concentrado en construir una carrera en México y por ello reveló recientemente que formará parte del nuevo reality de Televisa “Reto 4 elementos”. Sin embargo, a la conductora Rebeca Escribens no le ha quedado del todo claro cuál es el motivo por el que regresó al Perú. “Va, viene, dice que está en México trabajando, pero lo vemos acá en la televisión. Yo no le creo, la verdad, no sé qué está haciendo por la vida. Si se queda allá, que se quede y no venga. Ah, verdad, viene por su hijo, qué mala que soy”, comentó.