Miguel ‘Chato’ Barraza recordó la época en que “Risas y salsa” salió de la televisión para dar paso a la llegada de los cómicos ambulantes a la televisión. Durante una entrevista con Danny Rosales y Lucky en el show “Habla causa”, el humorista criticó a los trabajadores de la calle, ya que, según comentó, muchos se creían superiores al resto. “Tú (a Danny Rosales) has quedado, el flaquito (Kike Suero) también, ¿pero los otros dónde están? Se quieren comparar con uno (...) En cambio, ustedes fueron del momento, así que no se me suban al carro que yo soy más viejo, tengo más experiencia y, sobre todo, no hay que confundir al artista con el trabajador del arte. El artista viene de la divinidad”, aseveró. Video: YouTube