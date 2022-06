Richard ‘Swing’ no ha perdonado a Martín Vizcarra y se dirige a él luego del supuesto ampay con Zully Pinchi. El cantante vuelve a ser tendencia en redes tras publicar una corta versión de la canción “Bebito fiu fiu” de Tito Silva. “Pinochito de chocolate, no me nombres a mí. Siempre me negaste. Fui leal y fiel, fui tu asesor, Pinochito de chocolate”, dice el corto tema. Además, lo acompañó con un contundente mensaje en la descripción: “Que se haga recontraviral y que todo el mundo lo sepa. Me cansé”. Video TikTok.