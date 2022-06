Kurt Villavicencio se quiebra al recibir sorpresa de cumpleaños en “D’ mañana”

El popular ‘Metiche’ fue agasajado por la producción del programa “D’ mañana” y, debido a las conmovedoras palabras de su fiel compañera Karla Tarazona, Kurt Villavicencio no pudo contener las lágrimas en vivo. “Disculpen por las lágrimas, pero me emociono mucho con la nota al ver a mis padres. Como ya saben, ellos ya no están en la tierra, pero desde el cielo me dan todas sus fuerzas”, dijo conmovido con las tomas audiovisuales relacionadas con su vida en la televisión. Video: Panamericana.