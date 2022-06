Samahara Lobatón y Youna fueron captados juntos en un reciente concierto de reguetón, hecho que dejaría entrever que habrían seguido con su relación pese a que la hija de Melissa Klug fue acusada de haber amenazado de muerte a la amiga de su pareja. Ante las imágenes que revelarían que se han dado otra oportunidad en el amor, Rodrigo González aprovechó en enviarle un consejo a la joven madre. “Esa unión no es recomendable, la familia lo sabe, el público lo sabe, pero ella insiste. Qué pasa cuando uno sobrepasa los límites, a pesar de que saben sobre las faltas de respeto que han tenido. Ya sabrá Youna y ella en lo que están metidos, pero no les auguro un buen final. Que alguien le escriba a tu novio no significa que tú tienes que amenazarla de muerte a la trampa, lo que debes hacer es cambiar de novio y valorarte”, comentó el conductor. VIDEO: “Amor y fuego”