Raúl Romero se ‘retira’ de “Yo soy” luego de que el público le gritara “Feo con***”

Raúl Romero llegó al escenario de “Yo soy 10 años” y fue recibido entre aplausos por todos los presentes. “Muchísimas gracias. Para mí, es un momento especial volver a la televisión después de 10 años. Significa para mí pensar las cosas seriamente. Tenía miedo de volver a un formato que recayera todo en mí. Es un espacio lindísimo”, fue su primer mensaje. Más adelante, hizo un pedido especial al público: “Hay una parte en los conciertos en los que yo invito a la gente a que griten, pero nunca lo he hecho conmigo. Me gustaría que lo hagan con ‘feo, feito con*********’”. Como broma, se hizo el ofendido y se retiró del escenario. No obstante, volvió con una sonrisa y agradeció nuevamente la oportunidad. Video: Latina.