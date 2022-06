Patricio Parodi se entera en vivo de que Majo Parodi ya dio a luz: “A la nueva integrante, un besito”

¡”EEG” cargado de sorpresas! En la edición del 8 de junio, además de anunciar el regreso de la ‘Patrona’ Alejandra Baigorria, se conoció que la influencer Majo Parodi, hermana del ‘Pato’, se convirtió en madre. Fue Johanna San Miguel quien anunció la noticia. “Hace 50 minutos acaba de nacer la sobrina de Patricio Parodi”, dijo. Emocionado, el capitán de los ‘guerreros’ explicó que había recibido un mensaje hace casi una hora, pero no se había percatado. “Hace unos minutos vi el mensaje que me había enviado hace 50 minutos. Me habían enviado la foto en la sala de parto. Los amo mucho. A mi hermana, mi familia y a la nueva integrante, ¡un besito!”, expresó. Video: América TV.