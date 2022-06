Nicola Porcella ‘molesto’ con “América hoy”: “Me invitan para opinar de los tramposos”

El programa “América hoy” comentó sobre los personajes de la farándula que sacaron los pies del plato y fueron ampayados. En ese contexto, decidieron invitar a Nicola Porcella; sin embargo, esto no le causó gracia al ex chico reality. “Yo emocionado porque hablaban de Perú, que juega el lunes. Yo feliz de que me inviten para hablar de fútbol porque yo juego, pero (ustedes) me presentan con esto de tramposos”, aseguró. Video: América TV.