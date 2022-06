Tessy Linda denuncia a Néstor Villanueva por presunta agresión física: “Era muy tóxico”

La bailarina Tessy Linda habló con Magaly Medina y acusó a Néstor Villanueva de haberla agredido por celos. La animadora contó a detalle la supuesta mala experiencia con el aún esposo de Flor Polo: “Yo nunca acepté ser la amante de nadie, él me dijo que estaba separado. Era muy agresivo, decidí alejarme porque era muy tóxico. (...) Fue en una pelea (en referencia a la supuesta agresión). Néstor es muy celoso y yo soy bailarina. Trabajo en discotecas y soy integrante de una agrupación. Me tocó trabajar con un stripper, yo lo puse en mis estados y él me esperaba en la puerta de mi departamento sin avisarme. Él llega y se arma un lío por la foto que había subido”. Video: ATV.