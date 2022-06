Néstor niega haber protagonizado vídeo íntimo con Tessy Linda: “Tomaré medidas legales”

Néstor Villanueva apareció vía telefónica en el programa “Magaly TV, la firme” mientras la conductora tenía como invitada a Tessy Linda en su espacio. La bailarina asistió al espacio de ATV para exponer públicamente que un video íntimo entre el cumbiambero y ella había sido filtrado en redes. Al enterarse de esto, Néstor se contactó con la producción y se enlazó para descartar ser el hombre que aparece en el presunto vídeo sexual. “ Esa persona no soy yo (…) voy a tener que tomar medidas legales. A mí me sorprende porque estaba en una reunión de trabajo y que me digan lo que está pasando, me cansó ”, expresó el cantante. Otro de los argumentos que sostuvo Villanueva fue que el sujeto del clip tenía los músculos del brazo marcados, algo que él no tiene. VIDEO: Magaly TV, la firme