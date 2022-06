Melissa Paredes sorprendió a sus seguidores en redes sociales al dar a conocer que acudió a un centro estético para someterse a un aumento de labios. A través de historias en Instagram, la exconductora de “América hoy” mostró uno a uno los momentos en que el cirujano Steve Díaz le realizaba el procedimiento estético. “Ya me toca, me hará unos labios soñados, diré que son naturales de nacimiento. ¡Ay, qué miedo! Vamos a ver cómo me queda, deséenme suerte”, comentaba la artista notablemente entusiasmada. Posteriormente, la recordada protagonista de “Ojitos hechiceros” mostró el resultado ante sus fans durante una comida que compartió con su actual pareja, el bailarín Anthony Aranda. Video: Instagram.