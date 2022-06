La reportera Romina Vega se incomodó al ser consultada sobre su vida privada y no dudó en decírselo a Janet Barboza durante la emisión de “América hoy”.

¡Fuerte y claro! La reportera Romina Vega se encontraba haciendo un despacho desde Qatar previo al repechaje de Perú contra Australia para el programa “América hoy”, pero fue sorprendida con una pregunta indiscreta de Janet Barboza. La conductora quiso saber si la comunicadora se encontraba soltera, pero ella no dudó en expresar su molestia en vivo y la cuadró por su inesperada interrogante. “Yo no hablo de mi vida privada, por favor; he aprendido de las mejores”, dijo. La presentadora, luego, agregó: “Eso significa que está soltero”. Video: América TV.