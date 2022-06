Las cámaras de América TV viajaron a Doha, Qatar, para presenciar el repechaje de Perú vs. Australia. De paso, las conductoras de “América hoy”, se enlazaron con la reportera Romina Vega para que les haga un tour por un bazar exclusivo donde abundaban piezas de oro. Cuando Ethel Pozo preguntó por el precio de un collar, no se esperó que este sea tan caro. La joyería no baja de los 40.000 dólares. Este detalle dejó sin palabras a las figuras del magazine. “¿Y si busco algo baratito, Romina, una pulserita delgadita, unos pendientes, quizás?”, expresó Ethel. Video: América TV.