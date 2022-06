La cotizada rubia Alejandra Baigorria retornó al ruedo tras una larga jornada, recuperándose de su compleja lesión en el tendón de Aquiles. Como se recuerda, hace algún tiempo, la modelo contó en sus redes sociales que difícilmente volvería a desempeñarse como chica reality por su lento proceso de recuperación; no obstante, todo fue posible y pudo volver como amuleto del equipo de los ‘combatientes’. La empresaria fue recibida cálidamente por sus compañeros y su pareja Said Palao quedó sorprendido con su ingreso, pues no se esperaba tal sorpresa en el programa. VIDEO: Esto es guerra