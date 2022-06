Melissa Klug afirma que Jefferson Farfán sí asistió al cumpleaños de su hijo Jeremy

Melissa Klug utilizó su cuenta de Instagram para aclarar lo sucedido en el último cumpleaños de su hijo menor, Jeremy. Ante los comentarios en los que se aseguraba que Jefferson Farfán no estuvo en dicha fecha, la chalala señaló que el jugador estuvo el día que su pequeño cumplió años, el 15 de mayo, mas no en la fiesta que le organizó ella al adolescente el 4 de junio. “El cumpleaños de Jeremy fue el 15 de mayo y estuvo la familia, incluyendo el papá. Yo decidí hacerle una fiesta a mi hijo el 4 de junio porque no encontraba local”, expresó. Video: Instagram.