Rosángela se quiebra al exponer problemas en los ‘combatientes’: “No valoran mi esfuerzo”

Rosángela Espinoza no soportó más y dio a conocer cómo se sentía con su equipo tras superar un proceso de eliminación con Camila Heredia. La ‘Chica Selfie’ fue salvada por sus compañeros, pero pese a ello evidenció su disconformidad con las últimas decisiones que tomó su capitán, Rafael Cardozo. A ella no le parecieron estrategias adecuadas para encaminar su escuadra hacia la victoria en la final. “Quiero estar concentrada en la competencia. No quiero hacer show con nadie ni pisar el palito, pero hay algo que sí me duele muchísimo, y es que no valoren mi esfuerzo. Nada más”, dijo con la voz entrecortada mientras se secaba las lágrimas. Tras ello, Renzo Schuller aprovechó para dar un mensaje de reflexión hacia los chicos reality. VIDEO: América Televisión.