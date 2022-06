Israel Dreyfus regresa a “Esto es guerra” y se une a los ‘combatientes’

“Esto es guerra” presentó a los nuevos integrantes que se unirán a los dos equipos para equilibrar la competencia. De esta forma, los conductores del programa dieron una cálida bienvenida a Israel Dreyfus, quien regresó a la televisión luego de tres años. No obstante, sin duda alguna, el más emocionado por este ingreso fue Renzo Schuller y expresó su felicidad en vivo. “Él estuvo desde el primer día en ‘Combate’ (...) Qué bonito tenerte acá en el programa y mucha gente también pidió que estuvieras acá ”, mencionó mientras se acercaba a Israel para abrazarlo. “La verdad, no sé qué decir, casi tres años que no piso este set ”, dijo el modelo con un tono nervioso. Video: América TV