Magaly Medina no se calló nada y comentó sobre el desenvolvimiento de Alessia Rovegno en el concurso de Miss Perú. “La veo de una belleza no extraordinaria, asumo que como ella en los concursos de belleza hay cientos. Deberíamos nosotros aquí en el Perú llevar una real belleza”, comentó la conductora. Además, afirmó que la participante de Miss Perú aún no está preparada. “Su belleza no transmite (...) esta chica es bella y punto. Se nota que hay un favoritismo”, precisó la ‘Urraca’.