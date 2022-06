Christian Domínguez a psicóloga de “América hoy”: “No se meta en mi relación”

Durante la última edición de “América hoy”, Lizbeth Cueva, especialista invitada del programa, fue consultada por las revelaciones que hizo Christian Domínguez, en las que señala que Pamela Franco lo baña todos los días. Ante esto, se mostró asombrada y hasta indicó que no es un comportamiento normal. “Eso ya es patológico, ¿qué te estén bañando? ¡Por Dios!”, fue el comentario que dio la especialista. Sin embargo, esto no habría sido del agrado del cantante, quien pidió en vivo que ya no hablen sobre los hábitos que tiene con su actual pareja. “Usted hable lo que tenga que hablar, pero ¡no se meta en mi relación!”, expresó. Video: América TV