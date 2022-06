¿Se molestó? El actor Andrés Wiese vuelve a ser el centro de atención en las redes por un peculiar mensaje que le envió al arquero de la selección de Nueva Zelanda, Stefan Marinovic. El guardameta había declarado para el diario AS sobre Gianluca Lapadula. “Personalmente, no lo conozco, pero sé que ambos equipos habrán investigado a los jugadores clave del otro. Creo que no participó en la última campaña a pesar de su edad, por lo que querrá demostrar un punto en la preparación para la clasificación de Perú”, dijo el extranjero. Ante esto, ‘Ricolás’ subió una historia a Instagram en la que afirmaba que Marinovic “acababa de conocer” a ‘Lapagol’ tras el partido jugado en Barcelona. Además, el actor subió un video de cómo celebraba la hinchada peruana al salir del estadio. Video: Instagram.