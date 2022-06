El sábado 4 de junio, Andrés Hurtado tuvo como invitado a Antonio Succar, papá y mánager del conocido músico Tony Succar. Con una larga y emotiva conversación, el señor contó los difíciles momentos que pasó su hijo para convertirse en el exitoso productor musical que es actualmente. “Yo he estado al lado de mi hijo en cada minuto de su vida y he visto la lucha, el esfuerzo, 18 horas de trabajo, porque, como hemos sido una familia humilde, no hemos tenido dinero. Él sabía que tenía que trabajar y se puso la familia al hombro, porque trabajaba demasiado”, expresó con emoción. Asimismo, el cantautor peruano también estuvo presente en el set y agradeció el homenaje que le rindió la producción de “Sábado con Andrés”.